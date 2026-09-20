È accaduto a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, nella notte. La vittima sarebbe un 40enne dell’Est europeo, membro di una banda di 4-5 persone: i complici si sono dati alla fuga

Nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, un uomo ha sorpreso ladri nel cortile di casa e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe esploso alcuni colpi nel buio con una pistola, regolarmente detenuta, uccidendo uno degli intrusi.

Il fatto - secondo le prime informazioni trapelate - sarebbe avvenuto intorno alle 2 della notte in un cascinale in ristrutturazione. Il proprietario, italiano di 35 anni, sarebbe stato solo in casa quando avrebbe sentito dei rumori provenire dall'esterno. A quel punto avrebbe sparato, colpendo una persona. La vittima, in via di identificazione, sarebbe un uomo di 40enne anni dell'est europeo.

Il 35 enne è indagato per omicidio e in base a quanto si apprende l'indagato è attualmente in caserma a Bra dove viene ascoltato dagli inquirenti.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del reparto operativo di Cuneo che stanno ricostruendo quanto avvenuto nella notte. Il ladro faceva parte di una banda di 4/5 persone che si sono date alla fuga e sono al momento ricercate.

Il 35enne, un autotrasportatore, al momento del fatto era da solo nella cascina, di proprietà dei genitori. Ha sparato con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta.