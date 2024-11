La tragedia si è consumata a Paola. Ad accorgersi che il piccolo non respirava più, i genitori

Dolore e commozione a Paola dove un bimbo di appena tre mesi, A.S., ha perso la vita forse per una sindrome conosciuta come morte in culla. Quando i genitori si sono resi conto che il piccolo non respirava piu hanno chiesto aiuto al 118. Era stato allertato anche l'elisoccorso ma i sanitari, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.