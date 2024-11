Nuova ordinanza del sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, che dopo il caso del giovane di Girifalco risultato positivo al covid-19, ha disposto la chiusura di tutte le attività di intrattenimento musicale in città. Una decisione presa a malincuore, comunica il primo cittadino attraverso i social, ma che si rende in questo momento necessaria.



«Bisogna essere attenti, responsabili ed evitare che il virus si possa diffondere - ha spiegato Alecci -. Non dobbiamo cadere nel panico perché i dati a livello nazionale ci mostrano che il numero dei decessi e in terapia intensiva sono crollati però non dobbiamo abbassare la guardia. Ho chiesto ai titolari di questi locali, il Noa Club e il Circle Club, le liste di chi sabato e domenica li ha frequentati e quindi, avendole già ricevute, nei giorni di domani insieme all’Asp e alla Protezione Civile inizieremo a contattarli. Domani mattina pretenderò inoltre che i dipendenti di questi locali vengano sottoposti subito a tampone».

L'appello del primo cittadino

«In queste giornate avete visto i vigili, le guardie ambientali girare per la città, invitare a non creare assembramenti, a non giocare sulle spiagge. E mi dispiace ogni tanto constatare l’atteggiamento di qualche genitore che si lamenta.Il mio invito - ha proseguito Alecci - è sempre quello di utilizzare la mascherina quandi si è in luoghi affollati, di lavare spesso le mani. Insomma di prestare la massima attenzione. Nelle prossime ore continuerò a tenervi informati - ha concluso -. Rimaniamo sereni senza generare panico e sono sicuro che anche questa volta usciremo da questa antipatica situazione».