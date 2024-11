Contagi azzerati in città e intanto l'amministrazione comunale assicura la massima disponibilità per l'organizzazine della campagna vaccinale

Da oggi la città di Soverato è Covid free. Ad annunciare la buona notizia è stato il primo cittadino Ernesto Alecci, che in un video postato sui social spiega: «Ci è voluto un po’ di tempo, abbiamo sofferto insieme a qualche nostro concittadino che purtroppo è rimasto anche diversi giorni in quarantena, ma questo è un risultato importante che non ci deve far abbassare la guardia. Purtroppo sia a livello nazionale che regionale circolano ormai le varianti del virus che preoccupano e che si diffondono in maniera rapidissima».

Scuole sicure

I complimenti poi del primo cittadino a insegnanti, personale ata e studenti: «Ricorderete, fino a qualche giorno fa, le tantissime discussioni, le comunicazioni sui gruppi whatsapp, le raccolte di firme contro la riapertura degli istituto scolastici, e invece è stato dimostrato che le scuole sono un luogo sicuro se si mantengono degli atteggiamenti responsabili e prudenti. E i bambini che indossano la mascherina anche per diverse ore al giorno stanno dando una lezione importante ai propri genitori e in generale a noi adulti perché ci fanno capire che se manteniamo il giusto atteggiamento il covid si può combattere e vincere».

Campagna vaccinale

A proposito poi della campagna vaccinale sulla popolazione, Alecci aggiunge: «Come amministrazione comunale invieremo una comunicazione alla Protezione Civile, alla Regione Calabria e all’Asp dando la nostra massima disponibilità alla collaborazione per mettere a disposizione degli spazi e far si che il più alto numero di concittadini, soprattutto gli anziani o chi soffre di patologie, possa vaccinarsi nell’immediato. Quindi continuiamo a prestare la massima attenzione nella certezza che questo periodo ce lo lasceremo presto alle spalle».