Causato il danneggiamento di circa 130 piante tra ciliegio, tiglio e quercia. Denunce anche per introduzione e abbandono di animali

Sono stati individuati e sanzionati i responsabili del pascolo abusivo e conseguente danneggiamento ai danni dell’Arsac, “Centro Sperimentale Dimostrativo Salvaguardia e Valorizzazione della Biodiversità” in località Molarotta nel comune di Spezzano della Sila.





All’interno della proprietà dove vengono svolte varie attività di ricerca e sperimentazione con la realizzazione di campi collaudo, il pascolo abusivo ha causato il danneggiamento di circa 130 piante tra di ciliegio, tiglio e quercia nonché il danneggiamento della recinzione dalla quale durante la notte i bovini entravano abusivamente per essere poi sistematicamente portati via all’alba.

L’attività dei Carabinieri Forestali della Stazione di Spezzano Sila ha portato ad individuare i responsabili ed a contestare agli stessi sanzioni amministrative per omessa custodia del bestiame, danneggiamento e pascolo abusivo per complessivi euro 1600. Inoltre sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per danneggiamento, introduzione e abbandono di animali.