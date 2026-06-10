Il gup di Catanzaro riconosce il metodo mafioso ma esclude l’agevolazione: pene a 7 anni e 5 anni e 4 mesi

Il gup di Catanzaro ha condannato Leonardo “Nino” Abbruzzese e Antonio Salvo nel processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta sui subappalti legati ai lavori della Statale 106 Jonica.

Il giudice ha riconosciuto il metodo mafioso, ma ha escluso l’agevolazione mafiosa. Leonardo Abbruzzese è stato condannato a 7 anni, un mese e dieci giorni di reclusione. Per Antonio Salvo, invece, la pena è stata fissata in 5 anni e 4 mesi.

La sentenza arriva dopo la requisitoria del pubblico ministero della Dda di Catanzaro, Alessandro Riello, che aveva chiesto 9 anni e 4 mesi per Antonio Salvo e 7 anni e 4 mesi per Leonardo “Nino” Abbruzzese, indicato dall’accusa come presunto reggente dell’omonima cosca operante nella Sibaritide.

Il procedimento riguarda un filone investigativo emerso nel gennaio 2025 nell’ambito degli accertamenti sui lavori connessi al cosiddetto Terzo Megalotto della Statale 106 Jonica, opera inserita in un’area considerata dagli investigatori particolarmente esposta alle pressioni della criminalità organizzata.

L’inchiesta trae origine dalla denuncia presentata dal legale rappresentante di un’impresa di costruzioni, che avrebbe riferito di una richiesta estorsiva da 150mila euro, pari al 3% di un appalto dal valore complessivo di circa 5 milioni di euro.

Secondo l’impostazione accusatoria, il presunto sistema di pagamento dell’estorsione sarebbe stato alimentato attraverso un meccanismo di sovrafatturazioni realizzato da ditte ritenute colluse. La documentazione, secondo la Procura, avrebbe simulato consegne di materiali e prestazioni di servizi sovradimensionate, così da incorporare nei costi dell’appalto la somma destinata al pagamento estorsivo.

La quota, nella ricostruzione della Dda, sarebbe poi stata convogliata verso la cosca Abbruzzese di Cassano all’Ionio, attraverso una rete di intermediari e soggetti economici coinvolti nei rapporti con le imprese.

Infine l’impianto accusatorio si è fondato su intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, oltre che sull’analisi di documentazione fiscale, bancaria e amministrativa.