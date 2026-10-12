Hassan Ali, 27 anni, è accusato di intermediazione illecita, caporalato e estorsione. Contro di lui gli investigatori avrebbero raccolto diverse testimonianze, tra cui quella di una persona scampata all’omicidio

Resta in carcere Hassan Ali, di 27 anni, di nazionalità pakistana, accusato di intermediazione illecita, caporalato e estorsione. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Castrovillari, Orvieto Matonti, che, sciogliendo la riserva dopo l'udienza di convalida, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare nei confronti dell'uomo.

Hassan Ali è il fratello minore di uno dei due cittadini pakistani arrestati nel giugno scorso per l'omicidio di quattro braccianti agricoli, bruciati vivi all'interno di un van ad Amendolara. Ali è considerato uno dei caporali che operavano nella zona di Amendolara e sarebbe stato, secondo gli investigatori, il capo del gruppo che avrebbe «gestito» un giro di migranti che lavoravano nei campi, provvedendo a trovargli, dietro pagamento, un appartamento dove vivere e provvedendo al loro trasporto sui terreni. Contro di lui, gli investigatori avrebbero raccolto diverse testimonianze di braccianti, tra i quali anche uno scampato alla strage.

L'uomo era fuggito pochi giorni dopo la strage dei migranti per andare all'estero, ma non appena fatto rientro in Italia è stato sottoposto a fermo dagli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, che sono sempre stati sulle sue tracce.

Hassan Ali, di 27 anni, ritenuto estraneo alla strage di Amendolara, è fratello di Raza Ali che, insieme a Safeer Ahmed, è in stato detentivo con l'accusa di avere bruciato vivi tre cittadini afgani – Ullah Ismat Quiemi, di 19 anni, Safi Iajad (27), Amin Fazal Khogjani (28) – e il cittadino pakistano Waseem Khan (29).