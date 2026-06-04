«Credo che sia importante dare un segnale di vicinanza a tutto il mondo del lavoro calabrese e del lavoro in generale. Domani sarò a Reggio Calabria». Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone partecipando questo pomeriggio al IV congresso della Uiltec che si sta svolgendo a Catanzaro. L’intervento del ministro era inizialmente previsto in presenza, tuttavia a causa della convocazione di un Consiglio dei Ministri nel pomeriggio la rappresentante del Governo ha partecipato al congresso in collegamento.

Attualità

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Stefano Mandarano
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In apertura Calderone, con riferimento ad un precedente intervento in assemblea in cui si evidenziava l’importanza di garantire un lavoro dignitoso e sicuro, ha detto «non posso che pensare ai quattro lavoratori di nazionalità straniera che hanno perso la vita in modo così atroce a poca distanza da dove siete voi, in una situazione ancora da chiarire. Rispetto all’attività del procuratore di Castrovillari e dei suoi uomini non posso assolutamente dire niente fin tanto che le indagini non avranno appurato le responsabilità e la dinamica dei fatti».

Cronaca

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Redazione
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Il ministro ha quindi rimarcato la necessità di assicurare vicinanza attraverso la sua presenza domani in Calabria: «Ho convocato una riunione con tutti i vertici territoriali delle nostre strutture di vigilanza, alla presenza anche del presidente della Regione e degli assessori competenti e di tutti coloro i quali hanno un ruolo importante anche nel comprendere e nel definire che cosa possiamo fare di più per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori».