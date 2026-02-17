Le immagini saranno prive di audio e potranno essere registrate solo nella prima mezz’ora di ogni udienza e fornite da una persona individuata dalla cancelleria

Riprese video mute e limitate ai primi dieci minuti della prima mezzora di ogni udienza; registrazioni audio del processo concesse solo dopo il deposito della motivazione della sentenza. È quanto dispone una nuova ordinanza del Tribunale di Crotone per il processo sui presunti ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love, il cui naufragio, avvenuto il 26 febbraio 2023, causò la morte di 94 persone e un numero imprecisato di dispersi. Il processo vede imputati quattro militari della Guardia di Finanza e due del corpo delle Capitanerie di porto.

In vista dell'udienza prevista per oggi alle 14.30, il Tribunale ha ribadito il divieto di qualsiasi ripresa video autonoma: nello specifico, le immagini (prive di audio) verranno fornite attraverso le riprese effettuate da un soggetto individuato dalla cancelleria. Potranno essere registrati solo dieci minuti della prima mezz'ora di ogni udienza.