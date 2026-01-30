Nei giorni scorsi militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cosenza con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo hanno sequestrato 15 quintali di legna di faggio nei confronti di due persone di Cerisano per la ipotizzabilità del reato di furto aggravato, sulla base degli elementi acquisiti dai militari nell’immediatezza del fatto, e quindi nella fase delle prime investigazioni che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

In particolare, i militari, durante un servizio di perlustrazione in area montana, in località “Orzatelle” del Comune di Marano Marchesato, udivano il rumore di una motosega tipico dell’abbattimento e la sezionatura di alberi. Individuata la zona di provenienza, notavano e fermavano un autocarro con due persone a bordo che tentava di allontanarsi.

Da un controllo del carico trasportato si accertava la presenza nel cassone di legna di faggio da poco sezionata, della quale i soggetti non erano stati in grado di dimostrare la legittima provenienza, nonché due motoseghe ed un’accetta. Attraverso rilievi veniva accertato che il legname proveniva da un vicino bosco ceduo di faggio di proprietà del demanio civico del Comune di Marano Marchesato. Nello specifico si constatava il recentissimo taglio di otto piante di faggio di grandi dimensioni dalle quali era stato prelevato il fusto sezionato rinvenuto sull’autocarro mentre sul posto erano stati lasciati i cimali e la ramaglia.

In ragione di ciò i militari procedevano al sequestro probatorio, della legna e degli strumenti rinvenuti sul veicolo, convalidato dal P.M.