Continua a rimanere alta l'attenzione della prefettura di Reggio Calabria sulle condizioni dei migranti nel territorio di San Ferdinando. Anche oggi un funzionario di questo Ufficio, su disposizione del prefetto Michele di Bari, commissario straordinario del Governo per l'area, ha effettuato un sopralluogo in zona per monitorare la situazione e fornire supporto per eventuali esigenze dei migranti. «Accertate alcune criticità in alcune tende della nuova tendopoli - spiega una nota - è stata già predisposta per il prossimo 27 dicembre la sostituzione delle stesse».