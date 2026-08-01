Dodici cittadini stranieri irregolari espulsi e 42 accompagnati in Questura. Nell'operazione sono state identificate complessivamente 458 persone

Dodici cittadini stranieri irregolari espulsi, 42 accompagnati in Questura, 458 persone identificate e 60 tende perquisite. È il bilancio dell'operazione condotta nella tendopoli di San Ferdinando, nel Reggino, nell'ambito di un'attività straordinaria di controllo del territorio svolta dalla Polizia di Stato anche nei campi rom di Roma, a Casoria, nel Napoletano, e nelle città di Bari e Bitonto.

A San Ferdinando, secondo quanto reso noto, tra le 458 persone identificate figurano 165 cittadini extracomunitari. Nel corso delle perquisizioni sono state inoltre rinvenute e sequestrate diverse decine di armi bianche. L'operazione ha interessato anche la messa in sicurezza e la completa bonifica dell'area. Le ruspe sono intervenute per abbattere le strutture presenti nella tendopoli, mentre i cittadini extracomunitari sono stati trasferiti in alloggi appositamente individuati.

Alle attività di bonifica hanno partecipato, oltre alla Polizia di Stato, anche i carabinieri e la Guardia di finanza, con il supporto delle Polizie locali, dei vigili del fuoco, della Protezione civile, degli operatori del 118 e della Croce Rossa Italiana. L'intervento nel Reggino rientra in una più vasta operazione condotta contemporaneamente in diverse città italiane. Complessivamente sono state identificate 1.184 persone e controllati 194 veicoli. Il bilancio nazionale è di 10 cittadini stranieri arrestati, 17 denunciati, 60 accompagnati nelle Questure e 14 irregolari espulsi.

A Roma sono stati arrestati nove stranieri, a vario titolo, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violazione del divieto di avvicinamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state identificate 621 persone e controllati 150 veicoli. Sequestrati anche 3.500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio.

A Casoria, invece, è stato arrestato un cittadino serbo ricercato dal 2017 per furto aggravato da recidiva. Sedici persone sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica. Controlli sono stati effettuati anche a Bari e Bitonto, dove sono stati identificati 75 stranieri, 27 dei quali con precedenti di polizia.