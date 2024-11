Il titolare della sala giochi presa di mira aveva ritirato e versato i soldi. Il colpo intorno alla mezzanotte, nel clou dei festeggiamenti per il nuovo anno. Al momento dell'arrivo dei carabinieri i ladri erano già fuggiti

Tentano furto con spaccata, nella notte, a Roges di Rende, ma restano a mani vuote. Tre persone a bordo di una Fiat 500 hanno sfondato la vetrina di una sala giochi con l'obiettivo di portare via i soldi custoditi nelle macchinette o nella cassa. Il titolare dell'attività commerciale, però, nella serata aveva ritirato e versato l'incasso, dunque i ladri non hanno trovato nulla da rubare.

L'azione criminale, avvenuta intorno a mezzanotte, momento clou dei festeggiamenti per il nuovo anno, sarebbe durata pochi minuti. Gli abitanti della zona hanno subito avvisato i carabinieri, ma i ladri sono fuggiti via in tempo, lasciando dietro di loro i danni all'ingresso dei locali. I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e avviato le indagini.