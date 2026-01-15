Quattro scosse di terremoto sono state registrate questa mattina tra le ore 7,02 e le 9,38 davanti la costa ionica della Calabria. I terremoti hanno avuto intensità di 4.3, 3.7, 3.8 e 3.4 e sono state evidenziate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad una profondità compresa tra 15 e 107 chilometri. La zona interessata è quella davanti al territorio di Crotone.

Sia la profondità che la distanza dalla costa hanno evitato conseguenze per la popolazione. Sono state, comunque, avviate le verifiche per escludere eventuali conseguenze sul territorio.