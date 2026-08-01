Alle 19:46 di ieri un violento terremoto di magnitudo 4.7 ha interessato l'area dei Campi Flegrei. Il bilancio al momento è di 21 feriti accertati, di cui 2 in codice rosso, mentre la Protezione Civile ha già provveduto ad allestire 185 posti letto presso il Palatrincone di Pozzuoli per accogliere gli sfollati.

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Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.7: è la più forte mai registrata. Danni a Pozzuoli

Redazione Cronaca
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.7: è la più forte mai registrata. Danni a Pozzuoli

Scosse nella notte a Pozzuoli

I sismografi hanno continuato a registrare scosse per tutta la notte e fino alle prime ore del mattino. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono 14 le scosse con magnitudo superiore a 2.0 registrate dalla serata di ieri. Dopo la violenta scossa delle 19:46, la terra ha tremato ancora forte alle 22 con un evento magnitudo 3.8 sempre a 3 km di profondità. Tra i sismi più rilevanti della nottata e dell’alba si segnalano diverse scosse di magnitudo 3.1, avvenute alle 23:35 alle 01:20 e alle 05:47, seguite da un’ulteriore replica di magnitudo 3.0 alle 05:49, tutte localizzate a solo 1 km di profondità.

Nuova riunione questa mattina

È convocata per le 10 di stamane una nuova riunione del Centro coordinamento soccorsi, che il prefetto di Napoli Michele di Bari ha riunito ieri. I sindaci, le forze dell'ordine, la protezione civile e tutti gli altri soggetti coinvolti nell'emergenza faranno il punto della situazione. Proseguono in queste ore le verifiche strutturali degli edifici: la scorsa notte i Vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 18 nuclei familiari in via Sannino e di altri quattro in via San Vitagliano.

Il porto di Pozzuoli resterà chiuso e l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale sta predisponendo una ordinanza di interdizione delle aree demaniali marittime sottostanti ai costoni rocciosi.