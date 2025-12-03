Il sisma di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 23.16 di ieri a 49 chilometri di profondità ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo di 3.6 è stata registrata alle ore 23.16 di ieri nell'area dello Stretto di Messina. Il sisma è stato registrato a circa 49 km di profondità ed è stato avvertito distintamente anche dalla Calabria e in particolare nelle aree di Reggio Calabria e zone limitrofe. Non si registrano comunque danni a cose o persone.

La zona colpita è quella dei monti Peloritani: secondo quanto riporta l’Ingv l’epicentro si trova sulle colline della zona jonica di Messina.