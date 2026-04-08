Sparatoria a Tropea in via Libertà. Per cause ancora in corso di accertamento, due clienti di un bar hanno avuto un acceso diverbio sfociato in una sparatoria. Ad avere la peggio è stato uno dei due avventori, D.G., 37 anni, imprenditore turistico di Ricadi, che è rimasto ferito alle gambe da un colpo d’arma da fuoco ed è stato trasportato nel locale ospedale per le cure del caso. La persona che ha aperto il fuoco si è invece data alla fuga e viene attivamente ricercata dalla polizia del Posto fisso di Tropea che con alcuni agenti si è recata sul luogo della sparatoria per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini.

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