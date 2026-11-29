A un’ex dirigente regionale la Corte d’Appello di Catanzaro aveva riconosciuto una differenza di 31.444,47 euro. La Regione ha invocato una norma del 2023, approvata mentre il giudizio era in corso

Prima dipendente del Comune di Cosenza, poi dirigente della Regione Calabria: è sul calcolo dell’integrazione del trattamento di fine servizio (Tfs) di una lavoratrice in pensione che la Cassazione ha chiamato a pronunciarsi la Corte costituzionale. La questione riguarda gli anni trascorsi alle dipendenze del Comune e la possibilità di escluderli dal conteggio applicando una legge regionale intervenuta dopo la sentenza d’appello.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 29594/2026, pubblicata il 19 novembre, la Sezione lavoro della Cassazione ha sospeso il giudizio sul ricorso della Regione e trasmesso gli atti alla Consulta. I giudici hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2023. A rendere nota la decisione è l’avvocato Antonio Iaconetti, che assiste la pensionata in Cassazione. Nei precedenti gradi di giudizio la lavoratrice era difesa dall’avvocata Roberta Cariati.

La sentenza d’appello e la legge sopravvenuta

Nel 2022, con la sentenza n. 1150, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva riconosciuto all’ex dirigente il diritto al calcolo integrativo del Tfs sulla base della legge regionale n. 19 del 1986. La differenza era stata quantificata in 31.444,47 euro.

La Regione ha impugnato la sentenza. Durante il giudizio in Cassazione ha richiamato la norma approvata il 26 maggio 2023 come disposizione di «interpretazione autentica» della legge del 1986. Secondo la tesi dell’ente, per chi va in pensione dai ruoli regionali l’integrazione va calcolata soltanto sugli anni di lavoro effettivamente prestati per la Regione. Nel caso dell’ex dirigente resterebbe quindi escluso il periodo di servizio a Cosenza.

Perché la Cassazione ha sospeso il giudizio

Il dubbio riguarda sia l’effetto della norma su rapporti di lavoro già conclusi, sia il momento in cui il legislatore regionale è intervenuto: a distanza di decenni dalla legge originaria, quando la Regione aveva già ottenuto una decisione sfavorevole in appello ed era parte del giudizio ancora aperto.

La questione richiama gli articoli 3, 24, 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Consulta dovrà valutare se l’intervento retroattivo sia compatibile, tra l’altro, con la tutela di chi ha fatto affidamento sulle regole precedenti e con il diritto delle parti a confrontarsi in giudizio in condizioni di parità.

«Attendiamo ora con fiducia la pronuncia della Corte Costituzionale, affinché vengano riaffermati con chiarezza i diritti dei lavoratori e la certezza del diritto», dichiara Iaconetti. Il rinvio non annulla la norma del 2023 e non decide in via definitiva la somma spettante alla pensionata: il ricorso della Regione resta sospeso in attesa della pronuncia costituzionale.