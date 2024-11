Dal 9 aprile, in prima serata, su LaC Tv ed in tutte le piattaforme del gruppo editoriale Diemmecom, torna Mammasantissima, con le puntate della sua seconda stagione. Il nuovo ciclo del programma scritto e condotto da Pietro Comito, si è aperto con la ricostruzione delle sofisticate operazioni che hanno condotto alla cattura dei grandi latitanti, non solo della ‘ndrangheta, ma anche di Cosa nostra.

Focus, dunque, sull’arresto di Matteo Messina Denaro e sulle parole che l’ormai defunto boss di Castelvetrano pronunciò per negare la sua responsabilità nell’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, provocando la ferma replica del giudice Alfredo Montalto, che gli rammentò l’eccidio di altri bambini, tra cui uno ancora nel grembo della madre.

Mammasantissima ha raccontato anche la storia dell’ultimo superlatitante di Cosa nostra, lo spodestato Giovanni Motisi e, con il contributo del Direttore centrale della Pubblica sicurezza Vittorio Rizzi e del comandante del Secondo reparto del Ros Centrale Massimiliano D’Angelantonio, la cybertrappola internazionale che condusse al definitivo arresto di Rocco Morabito il Tamunga. Infine, i retroscena della cattura di Pasquale Bonavota, arrestato nella cattedrale di Genova dai carabinieri.

L'appuntamento con la nuova stagione di Mammasantissima, il format scritto e condotto da Pietro Comito, è martedì sera alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.