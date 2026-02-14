Due squadre del settore idrogeologico sono impegnate nelle operazioni di svuotamento di abitazioni, garage e scantinati. Interventi per l’aspirazione dell’acqua, la rimozione di detriti e la messa in sicurezza degli ambienti colpiti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi

Da questa mattina due squadre della Protezione Civile regionale stanno operando a Tortora, nelle zone maggiormente colpite dalla violenta mareggiata di ieri, nelle aree a ridosso del lungomare. Gli operai stanno cercando di svuotare magazzini e cantine allagati. Le onde, altissime, ieri hanno raggiunto addirittura il terzo piano di uno stabile situato in zona Parco Nuova California, creando numerosi danni a tutti gli stabili vicini. Il sindaco Toni Iorio sta seguendo le operazioni minuto per minuto.

Il comunicato dei Falchi del Pollino

«Su attivazione del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, dalla prima mattinata di oggi siamo operativi nel territorio di Tortora, per far fronte alle criticità causate dal maltempo – hanno scritto i volontari “Falchi del Pollino” -. Due squadre del settore idrogeologico sono impegnate in via Fratelli Bandiera nelle operazioni di svuotamento di abitazioni, garage e scantinati allagati. Gli interventi riguardano l’aspirazione dell’acqua, la rimozione di detriti e la messa in sicurezza degli ambienti colpiti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i residenti e prevenire ulteriori danni strutturali.

Stiamo operando in costante coordinamento con le autorità locali per monitorare l’evolversi della situazione e garantire un’azione tempestiva ed efficace su tutte le segnalazioni pervenute. La priorità resta la sicurezza delle persone e il ripristino delle normali condizioni di vivibilità nelle aree interessate».