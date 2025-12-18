Il Tribunale collegiale di Lamezia Terme – Angelina Silvestri presidente, Rosario Aracri e Adriana Marasco a latere – ha emesso sentenza nei confronti degli imputati implicati nel procedimento denominato Droga Parlata incentrata su un vasto traffico di droga a Lamezia Terme.

Sono 53 le condanne e 25 le assoluzioni nei confronti di imputati a vario titolo accusati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di reati in materia di armi e tentata estorsione. Secondo l’accusa una presunta associazione dedita al traffico di stupefacenti era operativa a Lamezia Terme, e i luoghi di approvvigionamento si trovavano in provincia di Vibo Valentia (Mileto) e Reggio Calabria (Gioia Tauro), avente la base logistica, e luogo di stoccaggio dello stupefacente, facilmente controllabile dagli indagati, nonché soggetta, tramite scanner, ad accurate “bonifiche”, per individuare eventuali microspie installate dalle forze di polizia, con la relativa piazza di spaccio in Piazza Mercato Vecchio di Nicastro, frequentata da giovani.

La sentenza

Gianluca Adone, 12 anni e 2 mesi;

Francesco Angotti, 4 anni e 4 mesi:

Stefano Apa, 4 anni;

Antonio Bonaddio, un anno e 8 mesi;

Immacolata Bonali, 4 anni;

Pasquale Buffone, 16 anni e 4 mesi:

Felice Cadorna, 30 anni;

Marco Caligiuri, un anno;

Michele Caruso, 6 anni e 8 mesi;

Antonio Cerra, 8 anni e 2 mesi;

Marco Antonio Cerra, 11 anni e 8 mesi;

Andrea Chirico, 3 anni;

Alessio Cortese, 11 anni e 5 mesi;

Domenico Cracolici, 4 anni;

Angelo Antonio Fazzari, 6 anni;

Francesco Filippini detto “Bazzarino”, 4 anni e 8 mesi

Giacomo Gallo, 4 anni e 3 mesi

Francesco Galluzzi, 6 anni e 8 mesi

Giancarlo Gelsomino, 4 anni

Francesco Gimpà, detto “Ciccio il meccanico”, 4 anni e 4 mesi

Pasquale Gigliotti, 4 anni e 6 mesi

Hans Georg Holzahausen, 13 anni e 8 mesi

Samuel Iannelli, detto “Samuelino” / “Puzzella”, 3 anni e 4 mesi

Luig Iannì, 6 anni e 10 mesi

Lorenzo Isabella Velenzi detto “Giuseppe”, 12 anni e 10 mesi

Fabrizio Lezoche 6 mesi

Mario Maiolo detto “Conte e foca”, 6 anni e 2 mesi

Mario Marcianò, 2 anni

Maurizio Mazza, 13 anni e 6 mesi

Antonio Mendicino detto “Picuni”, 4 anni

Antonio Mercuri, 2 anni e 6 mesi

Sergio Montuoro 3 anni e 4 mesi

Fortunato Moretti, 1 anno e 6 mesi

Manuel Motta, un anno e 6 mesi

Fabio Murone, 4 anni

Luigi Notarianni classe 1954 detto “Gino”, 2 anni

Raffaele Pagliuso 3 anni e 9 mesi

Gianluca Paradiso detto “Pitorro”, un anno

Antonio Perri, un anno

Luciano Pesce, 4 anni e 8 mesi

Danilo Fileggi, 12 anni e 6 mesi

Iolanda Pulice, un anno

Saverio Pulice, 4 anni

Fausto Raso, 16 anni e 2 mesi

Giovanni Roberto, 12 anni, 11 mesi e 9 giorni

Davide Saladino, un anno e 4 mesi

Giuseppe “Peppe” Saladino, 6 anni e 6 mesi

Claudio Scardamaglia, 6 anni e 6 mesi

Vincenzo Taccone, 6 anni

Santo Talarico detto “Sandrino”, 4 anni e 4 mesi

Pasquale Taverna detto “Chirichella”, 3 anni e 5 mesi

Angelo Torcasio detto “Nello”, 6 anni

Antonio Torcasio detto “Gnaffi”, 12 anni e 10 mesi.

Il Tribunale ha assolto Flavio Bevilacqua, Sandro Bevilacqua (difeso dall’avvocato Domenico Villella), Luigi Buccinnà, Pietro Antonio Caruso, Fernando Cittadino (difeso dall’avvocato Aldo Ferraro), Bruno Cortese (difeso dall’avvocato Pino Zofrea), Salvatore Curcio, Carlo Davoli, Giovanni De Fazio, Mario Gigliotti, Raffaella Gigliotti, Erik Grillo, Peppe Marrazzo, Carmine Vincenzo Notarianni, Luigi Notarianni, Giuseppe Osso, Redentore Pacenza, Caterina Pagliuso Francesco Porco, Luigi Semeraro, Claudio Strangis, Eugenio Torcasio, Ugo Torcasio, Franco Trovato, Valentino Vesci.