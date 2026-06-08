L'inchiesta della Dda del capoluogo siciliano ha ricostruito una rete di narcotraffico con collegamenti in diverse regioni. Durante le indagini nove arresti in flagranza e ingenti sequestri di stupefacenti

Sei persone sono state raggiunte da un'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nell'ambito di un'inchiesta sul traffico di sostanze stupefacenti condotta dalla Guardia di Finanza.

Il provvedimento rappresenta l'esito di una complessa attività investigativa sviluppata dal Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, nei confronti di un gruppo ritenuto attivo nel traffico di ingenti quantitativi di droga nel capoluogo siciliano e con collegamenti nelle province di Napoli, Roma e Reggio Calabria.

Le indagini, condotte attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, sistemi di videosorveglianza e numerosi servizi di osservazione e pedinamento, hanno consentito di ricostruire i canali di approvvigionamento dell'organizzazione. Secondo gli investigatori, la cocaina veniva acquistata in Calabria e Campania, mentre l'hashish proveniva dal Lazio.

Nel corso dell'attività investigativa sono stati eseguiti diversi interventi repressivi che hanno portato complessivamente all'arresto in flagranza di nove persone e al sequestro di circa 80 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Gli elementi raccolti avrebbero inoltre consentito di documentare il coinvolgimento degli indagati in numerosi episodi di acquisto e cessione di droga, delineandone un ruolo stabile nel settore del narcotraffico. Le accuse sono attualmente formulate nella fase delle indagini preliminari e, fino a eventuale sentenza definitiva, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza.