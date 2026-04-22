La paziente pediatrica di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, attualmente ricoverata presso l'ospedale della città, sarà trasferita nella notte all'Istituto Giannina Gaslini di Genova per la prosecuzione del percorso assistenziale specialistico. Lo si legge nella nota della direzione del Gaslini.

La decisione di trasferimento è maturata a seguito del confronto clinico intercorso tra i professionisti delle due strutture e della conseguente valutazione specialistica, con l'obiettivo di garantire alla bambina la migliore continuità delle cure in un contesto altamente specializzato.



«In queste ore cariche di apprensione - spiega l'assessore alla Sanità Massino Nicolò -, la Liguria si stringe attorno alla bambina e alla sua famiglia con affetto, rispetto e vicinanza. È il momento del silenzio, della speranza e della fiducia nei nostri sanitari, che lavorano in uno dei migliori ospedali pediatrici del mondo».

Il trasferimento avverrà con il coinvolgimento dei professionisti dei due ospedali, al fine di assicurare la presa in carico della paziente nelle condizioni di maggiore sicurezza. Per l'operazione è previsto l'intervento di un velivolo dell'Aeronautica Militare, che raggiungerà Catanzaro per consentire il recupero della bambina e il successivo trasferimento a Genova. A bordo saranno presenti professionisti del Gaslini, in particolare un rianimatore e un'infermiera della Rianimazione Pediatrica, che parteciperanno alle operazioni di assistenza e accompagnamento clinico.