Doveva essere una giornata di sport e passione per i motori, ma si è trasformata in tragedia nel corso della gara di enduro disputata a Corigliano Rossano. Un motociclista di 41 anni, Giannandrea La Forgia, originario di Molfetta, in Puglia, è morto dopo aver accusato un malore mentre era impegnato sul tracciato della competizione.

L’uomo stava partecipando alla manifestazione sportiva organizzata nell’ambito della seconda prova Enduro Acsi Calabria e della quarta prova Enduro Sprint. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro si trovava in una zona particolarmente impervia del percorso, raggiungibile soltanto con moto da fuoristrada.

Durante la gara avrebbe improvvisamente iniziato a sentirsi male. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli organizzatori insieme ai soccorritori. Per diversi minuti sono state tentate tutte le manovre di emergenza in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso.

Nonostante i tentativi di rianimazione, però, per il 41enne non c’è stato nulla da fare. La morte sarebbe sopraggiunta pochi minuti dopo il malore. L’episodio ha sconvolto partecipanti, staff e appassionati presenti all’evento sportivo ospitato nell’area del parco comunale “Fabiana Luzzi” di Corigliano Rossano. Gli organizzatori della manifestazione si sono immediatamente adoperati per favorire i soccorsi e mettere in sicurezza l’area interessata.

Dopo la tragedia, la gara è stata inevitabilmente segnata da un clima di forte commozione tra piloti e addetti ai lavori. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e il personale sanitario per gli accertamenti del caso. Saranno ora le verifiche mediche a chiarire con precisione le cause del decesso del motociclista pugliese.