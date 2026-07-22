Da giorni il Parco nazionale del Pollino è stretto nella morsa degli incendi. Le fiamme, alimentate dal caldo estremo, dal vento e dalla vegetazione ormai arida, hanno divorato centinaia di ettari tra Morano Calabro, Castrovillari e Frascineto, arrivando a minacciare abitazioni, infrastrutture e perfino l'autostrada A2 del Mediterraneo. È proprio nel tratto di Frascineto che si sono vissuti i momenti più drammatici dell'emergenza, quando il rogo ha raggiunto l'area di servizio in direzione sud, costringendo automobilisti e camionisti a mettersi in salvo.

A evitare che la situazione degenerasse è stato il tempestivo intervento di un Canadair che, con ripetuti lanci d'acqua, è riuscito a fermare l'avanzata del fuoco a pochi metri dalla stazione di rifornimento, impedendo alle fiamme di investire la stazione di servizio e di coinvolgere i serbatoi di carburante.

Le immagini dell'intervento decisivo del Canadair sull'incendio che ha raggiunto l'area di servizio di Frascineto. Il velivolo arresta l'avanzata delle fiamme e mette in sicurezza il distributore di benzina prima che potesse esplodere

L'intervento del velivolo antincendio si è rivelato decisivo in una giornata in cui le fiamme hanno continuato a mettere sotto pressione l'intero comprensorio del Pollino. Una scena che restituisce tutta la portata dell'emergenza di queste ore e il ruolo determinante dei mezzi aerei nel contenere un fronte del fuoco che, senza quell'intervento, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.