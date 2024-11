Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza del distaccamento di Scalea, è intervenuta questa mattina sulla Strada provinciale 9 km 4,2 in prossimità del bivio per Orsomarso, per la caduta di un masso sulla strada. Sul posto tecnici comunali e della provincia.

Attualmente la strada, nel tratto interessato, è chiusa al transito per ulteriori accertamenti e verifiche della situazione a monte della strada.