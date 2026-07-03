Cascini ha ricorda to che la tragedia si è consumata nel giorno dedicato ai festeggiamenti della Madonna delle Grazie e Consolazione, spiegando che la comunità ha voluto rivolgere una preghiera anche per la vittima, stringendosi idealmente attorno a chi è stato colpito da questa dolorosa vicenda

«Esprimo, a nome mio, dell'amministrazione comunale e condividendo i sentimenti di tutta la comunità, il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa della persona che, nella giornata di ieri, ha perso la vita sui binari di Belvedere Marittimo». Comincia così il messaggio diffuso dal sindaco Vincenzo Cascini all'indomani della tragedia che ha profondamente scosso la cittadinanza.

Evento funesto

Il primo cittadino sottolinea come, nonostante vi sia ancora «poca chiarezza in merito alle esatte dinamiche del drammatico accadimento», l'amministrazione abbia avvertito «il dovere morale, civile e istituzionale di non restare in silenzio dinanzi a un evento così funesto». Cascini ricorda inoltre che la tragedia si è consumata nel giorno dedicato ai festeggiamenti della Madonna delle Grazie e Consolazione, spiegando che la comunità ha voluto rivolgere una preghiera anche per la vittima, stringendosi idealmente attorno a chi è stato colpito da questa dolorosa vicenda.

Indagini in corso

Il tragico episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la linea ferroviaria tirrenica, nel tratto compreso tra Diamante e Bonifati, all'altezza di Belvedere Marittimo, dove una persona ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire con esattezza quanto accaduto. Tra le ipotesi attualmente al vaglio degli investigatori vi è quella del tragico incidente: la vittima, presumibilmente un turista, si sarebbe trovata in prossimità dei binari e, per cause ancora da accertare, sarebbe stata investita dal convoglio.

Il lavoro dei volontari

Nel suo messaggio, il sindaco ha infine voluto esprimere un ringraziamento ai volontari della Protezione Civile – Associazione Belvedere 27 MHz, intervenuti per assistere i passeggeri dell'Intercity 724 durante la sospensione della circolazione ferroviaria. I volontari hanno garantito supporto distribuendo acqua e generi di prima necessità ai viaggiatori rimasti bloccati in attesa della ripresa del servizio.