È accaduto nei pressi del centro commerciale Porto degli Ulivi. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso
Un tragico incidente ha scosso la comunità locale ieri sera quando un uomo straniero, 55enne di origine marocchina, è stato investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada sulla S.S.111 nei pressi del centro commerciale Porto degli Ulivi, tra Gioia Tauro e Taurianova.
Nonostante l'intervento tempestivo del 118, per la vittima, che al momento dell'impatto sembrerebbe stesse camminando a piedi lungo la carreggiata, non c'è stato nulla da fare: è deceduta sul posto.
Le forze dell'ordine sono immediatamente giunte sul luogo dell'incidente per avviare le indagini e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ci si sta prodigando per rintracciare i famigliari del malcapitato. Si attende che le autorità forniscano ulteriori dettagli su quanto accaduto.