Un tragico incidente ha scosso la comunità locale ieri sera quando un uomo straniero, 55enne di origine marocchina, è stato investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada sulla S.S.111 nei pressi del centro commerciale Porto degli Ulivi, tra Gioia Tauro e Taurianova.

Nonostante l'intervento tempestivo del 118, per la vittima, che al momento dell'impatto sembrerebbe stesse camminando a piedi lungo la carreggiata, non c'è stato nulla da fare: è deceduta sul posto.

Le forze dell'ordine sono immediatamente giunte sul luogo dell'incidente per avviare le indagini e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ci si sta prodigando per rintracciare i famigliari del malcapitato. Si attende che le autorità forniscano ulteriori dettagli su quanto accaduto.