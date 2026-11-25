«Io prima sono servito allo Stato italiano e poi sono stato abbandonato; mi hanno trattato come una pedina quando si gioca a dama». È il 9 agosto 1989 quando Salvatore Contorno, uno dei pentiti chiave del maxiprocesso di Palermo, pronuncia queste parole di amara sfrontatezza dinanzi al gruppo di lavoro della Commissione Parlamentare Antimafia. Riuniti in una stanza della scuola di Polizia di Roma, i commissari – guidati dall'onorevole Giuseppe Azzaro e da parlamentari come Luciano Violante, Massimo Corleone e Salvo Andò – cercano di fare luce sul misterioso e contorto rientro in Italia del collaboratore di giustizia. Un rientro avvenuto nell'autunno del 1988, sfociato pochi mesi dopo nella sua presenza clandestina a San Nicola L'Arena e nell'arresto del 26 maggio 1989 in un villino-covo pieno da armi.

Attraverso i resoconti stenografici declassificati delle audizioni del 9 agosto 1989, emerge il faccia a faccia a distanza tra il pentito siciliano e l'allora Capo del Nucleo Centrale Anticrimine della Criminalpol, Gianni De Gennaro, morto sucida nei giorni scorsi: era indagato dalla Procura di Caltanissetta per presunti depistaggi nelle inchieste sulle stragi di mafia. Per i pm nisseni De Gennaro avrebbe gestito in maniera sospetta anche la collaborazione di Contorno. Oggi gli atti della Commissione che risalgono al 1989 raccontano un duello verbale e concettuale sul ruolo dei collaboratori di giustizia, sulla gestione delle emergenze da parte della Polizia di Stato e sui confini trasgrediti tra fonti informative, testimoni e pedine investigative.

«Non avevo soldi per il pane»: la versione di Contorno sul rientro dagli Usa

Di fronte all'incalzare delle domande dei parlamentari, Salvatore Contorno giustifica il suo ritorno dagli Stati Uniti escludendo trattative segrete e rivendicando una pura necessità economica di sopravvivenza. Il collaboratore spiega come le autorità americane avessero interrotto improvvisamente il sussidio mensile riservato ai testimoni protetti: «Comincio dagli Stati Uniti – dice –. Lì mi veniva dato uno stipendio mensile di 1.300 dollari, ma dal mese di ottobre questo contributo mi sarebbe stato tolto. All'epoca abitavo in un appartamento dove pagavo 550 dollari al mese e quando mi è stato comunicato che non avrei più ricevuto il mensile ho deciso di lasciare l'appartamento, perché non avrei avuto i soldi per continuare a pagarlo, e venire in Italia».

Il pentito sostiene di essere stato spinto al rientro dalla disperazione finanziaria e dalla mancanza di alternative: «Non avevo più soldi e non sapevo dove trovarli per pagare la casa e mantenere la mia famiglia. Non avevo né lavoro, né amicizie, né conoscenze, cosa rimanevo a fare in America?». Contorno continua il proprio racconto: «Gli americani mi hanno dato i biglietti per farmi rientrare in Italia. Io glielo avevo detto: "O mi fate rientrare, oppure mi presento all’ambasciata e dico che sono Salvatore Contorno, sono della Pizza Connection e poi vediamo se mi fanno rientrare"».

Alla contestazione dell'onorevole Salvo Andò su eventuali promesse o stipendi concordati con le autorità italiane prima dello sbarco, Contorno risponde seccamente: «Agli organi dello Stato ho fatto presente che rientravo in Italia perché negli Stati Uniti non mi passavano più lo stipendio, ma non è che mi hanno risposto "venga in Italia che glielo diamo noi uno stipendio". Ero stato forzatamente portato in America e poi forzatamente sono stato strappato alla America, almeno dal punto di vista finanziario, ed ora in Italia mi ritrovo ugualmente abbandonato».

Con toni duri, il collaboratore di giustizia, oggi ottantenne, rimprovera alle istituzioni di non comprendere le regole ferree di Cosa Nostra e il destino di chi rompe il giuramento: «Voi la mafia l’avete proprio capito come è istruita e come è preparata? Voi sapete cosa significa la mafia? Se uno esce fuori dalla mafia non può più rientrarvi; quando qualcuno fa il giuramento ed entra a far parte della mafia, se tradisce deve morire».

«Non parliamo di un sagrestano»: la difesa di Gianni De Gennaro

Introdotto dopo Contorno, il vicequestore Gianni De Gennaro respinge l'ipotesi che la Criminalpol abbia concordato o favorito il rientro del collaboratore per utilizzarlo come "esca" o informatore in Sicilia. È la contestazione riproposta dalla Procura di Caltanissetta quasi 40 anni più tardi. De Gennaro ricostruisce i contatti avuti con le autorità statunitensi e descrive i limiti operativi dell'ufficio da lui diretto: «Ai fini di concordare il suo rientro in Italia sicuramente non vi sono stati rapporti con la Criminalpol. Forse però lei intendeva fare riferimento ad un aspetto tecnico-logistico... Formalmente lo abbiamo saputo dall'autorità americana, ma precedentemente vi sono stati alcuni contatti telefonici».

Sulle modalità informali e dirette con cui i pentiti continuavano a rivolgersi alla Criminalpol per esigenze personali (dalle visite dentistiche al recupero di automobili), De Gennaro rivendica la peculiarità del lavoro investigativo: «È chiaro che lui sapeva di poter avere un referente in un ufficio che, proprio nell'ambito della precarietà di certezze sui testimoni che hanno collaborato con la giustizia, è basato sull'improvvisazione e sulla gestione delle emergenze... La professione del poliziotto è una professione un po' strana: bisogna saper parlare con tutti e bisogna saper stare con tutti».

«Per quanto riguarda – prosegue De Gennaro – l’atteggiamento mafioso di Contorno, credo non ci debba scandalizzare: ha fatto sempre il mafioso, non parliamo di un sagrestano... Avrà avuto le sue motivazioni: odio, vendetta o altro».

Interrogato dai commissari sulla possibilità che la Polizia avesse tollerato o incoraggiato la presenza di Contorno a Palermo per raccogliere confidenze sui latitanti corleonesi, De Gennaro esclude categoricamente l'ipotesi sul piano logico e investigativo: «Io lo escludo soprattutto perché se questi anni di indagini e queste risultanze ottenute con sacrifici hanno un senso, è sicuro che la mafia ha le regole che conosciamo: Contorno non può entrare in contatto con nessuno... chi viene contattato viene contaminato».

«Sono fermamente convinto – prosegue il futuro capo della polizia – che, se egli entra nella borgata di San Lorenzo o nel paese dei Corleone, non fa più di tre metri... per cui la potenzialità di aiuto di Contorno è nel senso che certamente queste informazioni sono preziose per un investigatore come conoscenza del terreno su cui va ad operare».

«Ho qualche pesce pronto»: il nodo delle soffiate e dei soldi

Un passaggio cruciale dell'audizione riguarda la natura dei colloqui tra Contorno e De Gennaro prima e dopo il rientro in Italia. Interpellato dall'onorevole Andò, Contorno ammette che da parte degli investigatori vi era una richiesta di informazioni sui latitanti, ma di aver posto come condizione il sostegno economico e la libertà di movimento: «De Gennaro mi ha chiesto se potevo dare un aiuto in merito alle persone latitanti. Era una richiesta precisa, ma io arrivavo dagli Stati Uniti e non potevo prendere un preciso impegno. Dovevo informarmi in merito (…). Io ho detto: "Senta, io non ho niente da darle al momento se non ho in mano qualcosa non posso dire"... Il mio discorso con il dottor De Gennaro si è fermato perché io sono andato a livello di interesse personale, con i pochi soldi di mio cugino... Ho detto: "Se ho qualche cosa da dire appena arrivo... ho qualche pesce pronto"». La questione centrale però è sempre la mancanza di retribuzione: «Al dottor De Gennaro e al dottor Sica io gli dissi: "sono con l'acqua alla gola finanziariamente...". Lo scopo principale sono i soldi perché se il dottor Sica mi dà 1.000 lire per la sopravvivenza è capace che le cose si possono dire».

Tuttavia, quando gli si chiede perché non abbia presentato richieste formali di sussidio alla Criminalpol, Contorno ribadisce la sua convinzione sulla catena di comando istituzionale: «Non l'ho mai fatto perché il dottor De Gennaro non era un istituto che poteva finanziare la mia casa, perché già sapeva dall'America come ero conciato. Io pensavo a qualcuno più alto nello Stato che si faceva avanti. La mia risposta la conoscono anche i bambini... Io sono stato abbandonato, l'ho detto in aula, l'ho detto anche ieri ai magistrati che incontravo... Per me era una cosa pubblica».

La spaccatura politica in Commissione antimafia

Le deposizioni di Contorno e De Gennaro scatenarono un violento scontro politico e procedurale all'interno della Commissione Antimafia. La maggioranza del gruppo di lavoro, guidata dal relatore Giuseppe Azzaro, concluse i lavori sostenendo l'insussistenza di irregolarità o deviazioni da parte degli organi di polizia.

Una lettura contestata con durezza dalle relazioni di minoranza e dai commissari d'opposizione, come l'onorevole Guido Lo Porto e il senatore Massimo Corleone. In particolare, Lo Porto denunciò l'anomalia di un'indagine conclusa ascoltando soltanto i soggetti direttamente coinvolti: «Abbiamo fallito completamente — anzi tradito totalmente — il compito affidato al gruppo di lavoro... Si vuole limitare e chiudere l'indagine preliminare dopo aver ascoltato soltanto gli interessati, coloro contro i quali si sarebbe potuta eventualmente aprire un'inchiesta: Contorno, De Gennaro, La Barbera... Ma quando mai si è vista un'indagine che si conduca, e soprattutto che si concluda, ascoltando "gli imputati"?».

Anche la deputata Bianca Guidetti Serra evidenziò nelle sue memorie le vistose contraddizioni tra la totale assenza di tutela e controlli concessa a Contorno durante i suoi spostamenti a Palermo e il regime di massima sicurezza a cui fu sottoposto subito dopo l'arresto. Una vicenda che nel 1989 mostrò le prime, profonde crepe nella gestione dei pentiti e nelle strategie di contrasto a Cosa Nostra. Quella stagione, a quanto pare, non è mai terminata. (2. Continua)