Pioggia e intensa attività elettrica stanno interessando il Vibonese. Roberto Lorenzo Photography ha fermato in una fotografia l’istante in cui una saetta attraversa il cielo sul promontorio simbolo della città

Un fulmine squarcia il cielo grigio e scende accanto a Santa Maria dell’Isola. Sotto, la spiaggia è deserta, la strada bagnata riflette la luce del temporale e il mare conserva il suo colore turchese. È la Tropea immortalata da Roberto Lorenzo Photography in uno scatto pubblicato su Facebook: un’immagine spettacolare del maltempo arrivato in queste ore sulla costa vibonese.

La fotografia racconta in un solo istante il brusco cambio di scenario. Il santuario domina ancora il promontorio, ma intorno non ci sono il sole e i colori dell’estate: a illuminare la scena è la lunga saetta che attraversa le nuvole. La prospettiva la fa apparire vicinissima alla rupe, anche se dall’immagine non è possibile stabilire il punto in cui il fulmine sia caduto.

Temporali e allerta gialla sul Vibonese

Nelle prime ore di oggi, sabato 12 settembre, si segnalano forti temporali sul Vibonese, accompagnati da piogge e intensa attività elettrica. La giornata è segnata dall’allerta gialla in Calabria.

In mezzo a questa ondata di maltempo, lo scatto di Roberto Lorenzo ferma una frazione di secondo: abbastanza per mostrare un volto insolito di Tropea, potente e suggestivo quanto quello delle giornate di sole.