La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un uomo accusato di aver raggirato una donna di 92 anni facendole consegnare denaro e preziosi

La Polizia di Stato di Catanzaro ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un uomo di 43 anni residente nella provincia di Napoli, ritenuto gravemente indiziato del reato di truffa aggravata in concorso, ai danni di un'anziana di 92 anni, perpetrata mediante l'ormai consolidato raggiro del cosiddetto "finto incidente stradale".

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica del fatto, avvenuto nel mese di marzo scorso. La vittima era stata contattata telefonicamente da persone che, fingendosi un familiare e successivamente appartenenti alle forze dell'ordine, avevano prospettato un grave incidente stradale e la necessita' urgente di denaro per evitare conseguenze giudiziarie. Attraverso questo artificio, la vittima era stata indotta a consegnare somme di denaro e oggetti preziosi per un valore complessivo rilevante.

Gli accertamenti svolti dal personale della Squadra Volante di Catanzaro, anche mediante l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e riscontri investigativi, hanno consentito di individuare colui che si era presentato nell'abitazione della vittima per la riscossione del denaro. L'esecuzione del provvedimento è stata effettuata con la collaborazione della Squadra Mobile di Napoli, competente per territorio, che ha operato con la Questura di Catanzaro per rintracciare il destinatario della misura.