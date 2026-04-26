Individuato dalla Squadra Mobile dopo indagini coordinate a livello internazionale. L’uomo si era trasferito a Belvedere Spinello per sfuggire alle ricerche. Utilizzava i metodi del falso agente e del familiare in difficoltà

La Polizia di Stato ha arrestato nel Crotonese un uomo destinatario di un mandato di arresto europeo per una serie di truffe aggravate commesse in Germania nel 2024.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone, a seguito di approfondimenti investigativi coordinati dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Gli accertamenti hanno consentito di localizzare il soggetto nel comune di Belvedere Spinello, dove aveva trasferito il proprio domicilio per sottrarsi alle ricerche.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe messo a segno diverse truffe ai danni di persone anziane, utilizzando il cosiddetto metodo del “falso agente di polizia” o quello del “familiare in difficoltà”, raggiri finalizzati a ottenere denaro e beni dalle vittime.

Rintracciato dagli investigatori, è stato arrestato ai fini estradizionali e condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.