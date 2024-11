VIDEO | La città di Catanzaro si prepara ad accogliere i manifestanti che domani giungeranno nel capoluogo di regione per partecipare al corteo “Tutti con Gratteri”. Ecco alcune informazioni utili per chi raggiungerà in auto o con l’autobus il luogo della manifestazione

Manca ormai solo un giorno alla grande manifestazione “Tutti con Gratteri” prevista per domani 18 gennaio alle ore 11 in Piazza Matteotti, a Catanzaro, sotto il vecchio Palazzo di giustizia che ospita gli uffici della Procura.



Migliaia i manifestanti attesi che giungeranno in città da tutta la Calabria e da fuori regione, per esprimere il loro sostegno a Gratteri e a tutta la Procura.



Il Comando dei vigili urbani e la Questura hanno già pronto un piano viabilità per riuscire ad accogliere al meglio quanti giungeranno in città con la propria auto o in autobus.



Come spiegato dal vice comandante della Polizia municipale di Catanzaro, il col. Amedeo Cardamone, è importante comunicare per tempo l’arrivo di autobus (gruppi da 10 - 50 persone). Per farlo, basta contattare la pagina ufficiale facebook del comitato (https://www.facebook.com/tutticonGratteri18gennaio/ ).

Chi non potrà raggiungere la manifestazione potrà seguire la diretta che a partire dalle ore 10:30 verrà trasmessa su Lac Tv e sulle pagine web e social.

Arrivo con autobus (privati)

ANDATA | La fermata degli autobus in centro è prevista in via Indipendenza (nei pressi della pensilina). Pochi metri più avanti è possibile raggiungere a piedi Piazza Matteotti.



RITORNO | Per il rientro bisogna raggiungere gli autobus in via Alessandro Turco (lungo la strada), dove rimarranno parcheggiati per tutto il tempo della manifestazione.

Arrivo in auto

- Come arrivare: https://www.comune.catanzaro.it/utilita/come-arrivare/



- Oltre ai parcheggi presenti in città, è stato aperto per l’occasione anche il parcheggio del “Musofalo” (sotto il nuovo Tribunale) con servizio navetta.



- Altri parcheggi: https://www.comune.catanzaro.it/utilita/dove-parcheggiare/

Funicolare, ferrovie e autolinee

Per chi non vuole arrivare in centro con l’auto, è possibile utilizzare le corse della funicolare (ferma a Piazza Roma con servizio navetta sino a Piazza Matteotti) e della “Calabro” delle Ferrovie della Calabria (ferma a “Piazza Matteotti”).





Nel dettaglio:



- CORSE CALABRO: https://www.comune.catanzaro.it/files/file/come%20muoversi/cz-czlido%2016-09-19.pdf . (FERMATE UTILI: CATANZARO “PRATICA” o CATANZARO “PIAZZA MATTEOTTI”. Costo biglietto tratta Catanzaro lido-Catanzaro Piazza Matteotti: 1,80 euro;



- CORSE FUNICOLARE: Apertura dalle ore 7.00 alle ore 21.00. Costo biglietto: 1,50 euro (Il costo comprende il parcheggio auto a Pié Sala, la corsa di andata e ritorno e l’utilizzo della navetta da Piazza Roma sino a Piazza Matteotti).

AUTOLINEE (FDC)

http://www.ferroviedellacalabria.it/fdc/orari-autolinee/

LINEE MOBILITA’ CITTADINA (AMC)

http://www.amcspa.it/website/index.php?option=com_content&view=category&id=66&Itemid=503

Nel seguente link, dettagli e mappe di tutti servizi di mobilità interna nel territorio: https://www.comune.catanzaro.it/utilita/come-muoversi/