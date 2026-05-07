È stata inaugurata questa mattina la nuova caserma dell’Arma dei Carabinieri a Placanica, alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose. Un momento significativo per l’intera comunità, che ha partecipato con interesse e senso di appartenenza a un evento atteso da tempo.

La cerimonia si è aperta con la benedizione della struttura, officiata dal parroco, seguita dagli interventi istituzionali. All’evento presenti, tra gli altri, la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro che ha sottolineato l’importanza strategica del presidio sul territorio, evidenziando come la nuova caserma rappresenti un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza e la legalità. «L’Arma ha una storia profonda qui a Placanica che si rifà al 1932 - ha dichiarato - quando un comitato di cittadini consegnò il famoso vessillo, ma che soprattutto rappresenta un presidio di vicinanza e quel senso di coesione sociale. Il Ministero continuerà a sposare queste iniziative. Lo Stato è presente e non esistono territori di serie A o di serie B soprattutto quando si parla di legalità e sicurezza».

Il comandante della Legione Carabinieri Calabria Riccardo Sciuto ha rimarcato il ruolo quotidiano svolto dall’Arma, spesso in silenzio ma con costante dedizione, al servizio dei cittadini. «Oggi si suggella un rapporto ultrasecolare tra una comunità e l’Arma che non rappresenta solo un presidio di legalità e giustizia ma anche un presidio di prossimità - ha espresso l’alto ufficiale - di ascolto e di intermediazione che tende ad intercettare ogni tipo di reato. Questo per noi è motivo di grande soddisfazione e orgoglio».

Parole di apprezzamento sono giunte anche dai rappresentanti delle istituzioni regionali, con in testa il presidente del consiglio Salvatore Cirillo. «Questa giornata – ha aggiunto Cirillo – parla anche alla Locride, alla sua storia e alla sua capacità di rialzarsi scegliendo lo Stato, la legalità e la speranza. È una terra che conosco e sento profondamente mia, una terra di difficoltà ma soprattutto di dignità, forza e voglia di futuro». Il Presidente ha rivolto un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri «per il lavoro quotidiano svolto con responsabilità, presenza e spirito di servizio a tutela della sicurezza, della legalità e della libertà dei cittadini. Quando una caserma vive dentro una comunità – ha proseguito – quella comunità si sente più custodita e più libera. La sicurezza è anche guardare al futuro senza paura».

La struttura, moderna e funzionale, è stata progettata per rispondere alle esigenze operative dell’Arma e per garantire un servizio più efficiente alla popolazione. Gli spazi interni sono stati organizzati in modo da assicurare sia l’accoglienza del pubblico sia l’operatività del personale. Al termine della cerimonia, dopo il tradizionale taglio del nastro, i presenti hanno potuto visitare i locali della caserma, esprimendo apprezzamento per la qualità dell’intervento realizzato. L’inaugurazione segna così un nuovo capitolo per Placanica, rafforzando la presenza dello Stato e consolidando il rapporto di fiducia tra cittadini e forze dell’ordine.