È durata circa quattro ore l’autopsia eseguita sul corpo di Francesco Vatano, il pescatore trovato morto nei giorni scorsi al largo di Amendolara. Sul decesso dell’uomo, la Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo per omicidio e, nel quadro degli accertamenti, l’autopsia è un momento chiave.

L’esame, effettuato dal professor Biagio Solarino dell’Istituto di medicina legale di Bari, con l’aiuto dei suoi assistenti, ha evidenziato un segno sul collo della vittima.

L’ipotesi dell’incidente sul lavoro

Secondo quanto trapelato da ambienti investigativi, la causa del decesso sarebbe riconducibile a una ostruzione meccanica da soffocamento. Elemento che, assieme al segno rilevato, rafforza una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti: un pezzo di corda – probabilmente spezzato dall’elica della barca durante le operazioni di pesca – sarebbe finito attorno al collo del pescatore.

La corda, secondo quanto ipotizzato, sarebbe stata collegata alla rete da pesca. Alla luce della dinamica ipotizzata, prendo corpo l’ipotesi di un incidente sul lavoro, ma al momento non possono essere escluse altre possibilità.

Sequestrato il peschereccio

Intanto la Procura di Castrovillari ha avviato un procedimento contro ignoti per omicidio. È stato sequestrato il peschereccio ormeggiato a Corigliano, insieme a documenti, oggetti personali, certificazioni e materiali di bordo riconducibili all’equipaggio. Il sequestro, come si legge nel decreto, è ritenuto necessario per gli accertamenti tecnici e per ricostruire in modo dettagliato quanto accaduto a bordo dell’imbarcazione. L’indagine resta aperta, e si attendono gli esiti di ulteriori accertamenti medico-legali e peritali.