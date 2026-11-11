Da Bisignano a Reggio Calabria, evacuazioni e controlli dopo le minacce arrivate via posta elettronica. Una sequenza di episodi che coinvolge anche aeroporti e infrastrutture europee, mentre resta da accertare chi ci sia dietro

Stamattina, in tante scuole italiane, le maestre hanno fatto uscire i bambini in cortile. Qualcuno pensava fosse un gioco. Poi sono arrivati i genitori, chiamati in fretta dal lavoro, e dopo di loro i carabinieri e in diversi casi gli artificieri. La bomba non c'era. C'era una mail. Una mail potente quanto una bomba!

Il messaggio è arrivato in centinaia di scuole italiane, da Trieste a Potenza, da Milano a Napoli. Ed è arrivato anche qui. A Bisignano, Cosenza, Lamezia Terme, Vibo. A Reggio sono scattati i controlli al Liceo Classico, al Vinci, al Piria e all'Artistico, con il traffico bloccato. Segnalazioni sono arrivate anche ad Acri, Montalto Uffugo, Scalea e Trebisacce. La Calabria, che di solito si sente lontana da tutto, stamattina era dentro la mappa del caos organizzato.

La mail parlava di un ordigno nascosto in un sacchetto di plastica, di un genocidio di italiani, di una bomba nel motore dell'auto della presidente del Consiglio. La firma era "Mikhail Andropov", che si presenta come capo di un "Vilayat di Misoginistan". Sembra uno scherzo grottesco, e forse lo è. Ma lo stesso nome compare nelle minacce inviate nei giorni scorsi a diverse televisioni europee, in cui il mittente si attribuisce anche gli allarmi bomba sui voli.

Bisogna mettere i fatti in fila, perché presi uno per uno sembrano poca cosa. Il 19 ottobre una mail aveva già raggiunto una cinquantina di scuole, tra cui il Volta di Cotronei, lo Jerace di Polistena e il Giovanni XXIII di Villa San Giovanni. Nelle stesse ore, in Irlanda del Nord, lo stesso messaggio arrivava in trecento istituti. Il 2 novembre un'altra ondata: oltre 270 scuole. Nella notte successiva qualcuno è entrato nei sistemi di refrigerazione dei supermercati. Il 3 e il 5 novembre decine di aerei in Europa hanno ricevuto falsi allarmi bomba. Un volo Finnair è atterrato a Fiumicino scortato dai caccia, un Dublino-Roma è stato dirottato su una base militare francese. Gli hacker filorussi di NoName hanno pubblicato dati privati del ministro degli Esteri, di magistrati, di vertici di polizia. È stata colpita anche la società che costruisce la galleria del Brennero. Martedì il Viminale ha riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza. Oggi di nuovo le scuole.

Tajani ha detto che non si può più parlare di episodi, che c'è una strategia. Ha anche detto, con prudenza, che si tratta di hacker filorussi per loro stessa ammissione e che dietro non si vede ancora un governo. Gli investigatori non hanno stabilito chi tiene le fila. È giusto ricordarlo. Ma la prudenza delle indagini non deve diventare la nostra distrazione.

Perché il disegno, chiunque lo firmi, si legge bene. Nessuno ha sparato un colpo. Nessuno è morto. Eppure in poche settimane migliaia di famiglie hanno avuto paura, da Bolzano a Reggio, aeroporti e compagnie aeree sono andati in affanno, lo Stato ha dovuto mostrarsi vulnerabile davanti a una casella di posta. È la guerra che non si dichiara. Costa pochissimo a chi la fa e moltissimo a chi la subisce. Serve a misurare le nostre reazioni, i tempi, i punti deboli. E serve a stancarci, a dividerci, a convincerci che siamo già dentro qualcosa da cui non possiamo uscire.

L'Europa è sotto attacco: è un fatto, non un titolo. Lo dicono i droni sugli aeroporti di Danimarca, Germania e Belgio. Lo dicono i cieli chiusi in Lituania questa notte. Lo dice il comando americano, che pochi giorni fa ha chiesto ai suoi militari in Europa di segnalare movimenti sospetti vicino a stazioni, aeroporti e luoghi affollati. C'è chi vuole trascinarci in guerra senza che ce ne accorgiamo, un allarme alla volta, fino a quando la paura diventa abitudine e la reazione diventa inevitabile.

Oggi sono le scuole. Domani potrebbe toccare a una stazione nell'ora di punta, a un aeroporto alla vigilia di un ponte, a un ministero, a una chiesa durante una messa di Natale. Tutti insieme, magari, e senza preavviso. Non servirebbe un ordigno vero. Basterebbe una telefonata, una folla che corre verso le uscite, un video che gira prima della smentita. Il danno lo farebbe il panico, e contro il panico non c'è un sistema di difesa da attivare.

Possiamo rafforzare i server, creare task force, portare il tema al G7. È necessario. Ma la prima linea, questa volta, siamo noi: la maestra di Bisignano che fa uscire i bambini senza farli piangere, il genitore che non rilancia il messaggio allarmato nella chat di classe, il cittadino che aspetta la verifica prima di credere al peggio.

Chi ci attacca lo sa. Conta sul fatto che non lo sappiamo noi. Saremo capaci di restare calmi quando la mail, la prossima volta, arriverà dappertutto nello stesso momento?