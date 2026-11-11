La minaccia anonima è stata recapitata a diversi istituti italiani, facendo scattare evacuazioni e verifiche. L’allarme ha raggiunto anche la Calabria

Decine di scuole italiane sono state interessate oggi da un allarme bomba dopo la ricezione di una mail anonima contenente minacce di attentati. Il messaggio ha fatto scattare le procedure di sicurezza e l'evacuazione di studenti e personale scolastico negli istituti interessati, anche in Calabria.

La comunicazione fa riferimento a un presunto "genocidio contro gli italiani" e sostiene che all'interno dell'edificio scolastico sarebbe stato collocato un "potente ordigno esplosivo con innesco a distanza". Il messaggio è firmato con il nome di "Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan".

Il testo della mail, con gli errori presenti nella comunicazione originale, è il seguente:

«Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mis ono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con ineesco a distanza. L'ho posizionata in modo che l'onda d'urto si prppaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta».