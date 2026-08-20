Le immagini raccontano forse meglio dei numeri la portata della serata: una distesa di persone che riempie la banchina del porto e si perde tra le strade di Vibo Marina, con migliaia di spettatori assiepati davanti al palco e lungo l’intera area dell’evento. È il colpo d’occhio lasciato dalla settima edizione di “Una Notte da Sogno”, andata in scena il 18 agosto e chiusa, secondo i dati diffusi dagli organizzatori di Top Events Lab, con oltre 15mila presenze.

Numeri importanti, ma soprattutto una partecipazione che nelle fotografie assume dimensioni ancora più evidenti: una vera e propria marea di pubblico nel cuore della frazione costiera, illuminata dai palchi e dagli allestimenti disseminati in più punti.

Carl Brave e la folla alla Banchina Pola

Il momento clou è stato il concerto di Carl Brave, ospitato alla Banchina Pola. È qui che si è concentrato il pubblico più numeroso e che si sono registrate le immagini più spettacolari della manifestazione: davanti al palco una folla compatta, con la piazza e gli spazi circostanti completamente occupati dagli spettatori.

Per Top Events Lab il live ha «superato le aspettative della vigilia», rappresentando il punto culminante di una programmazione pensata però per coinvolgere l’intera area centrale di Vibo Marina e non soltanto il luogo del concerto principale.

La formula scelta per la settima edizione ha infatti puntato su un percorso musicale diffuso, con generi e linguaggi differenti distribuiti in diverse location, superando il modello del singolo grande concerto e offrendo al pubblico più appuntamenti nel corso della stessa notte.

Vibo Marina trasformata in un grande palcoscenico

Dal Lungomare Cristoforo Colombo a Corso Michele Bianchi, da Piazza Satriani alla Terrazza Miramare, più zone della frazione sono state coinvolte con musica, scenografie e allestimenti differenti. L'obiettivo era creare un unico itinerario di spettacolo e trasformare per una notte Vibo Marina in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Una formula che, a giudicare dalla partecipazione, ha intercettato pubblici diversi e portato migliaia di persone a muoversi tra i vari punti della manifestazione. Anche lontano dal palco principale, infatti, il centro della frazione è rimasto animato per tutta la durata dell'evento.

Il grande afflusso, sottolineano inoltre gli organizzatori, avrebbe prodotto una ricaduta significativa anche sulle attività commerciali, sulla ristorazione, sui pubblici esercizi e sul settore dell'accoglienza, confermando il peso che appuntamenti di queste dimensioni possono assumere anche sul piano della promozione del territorio.

Top Events Lab: «Il format ha ormai una propria identità»

«Siamo estremamente soddisfatti del risultato di questa VII edizione – afferma Top Events Lab –. Le oltre 15.000 presenze rappresentano un dato importante, ma ciò che ci gratifica maggiormente è aver ricevuto un riscontro così positivo sulla qualità dell’intera proposta».

L'associazione evidenzia come il progetto sia stato costruito per andare oltre il semplice concerto: «Abbiamo lavorato per costruire un evento che non fosse semplicemente un concerto, ma un’esperienza articolata, nella quale musica, spettacolo, allestimenti e territorio potessero dialogare tra loro. Il successo di Carl Brave ha confermato le nostre aspettative e quindi la validità della scelta, ma siamo altrettanto orgogliosi del percorso musicale complessivo e del riscontro ottenuto nelle diverse location».

Per gli organizzatori, il risultato raggiunto dopo sette edizioni conferma ormai l'identità acquisita dalla manifestazione e la possibilità di continuare a farne uno degli appuntamenti di riferimento dell'estate calabrese. I ringraziamenti sono stati rivolti ai partner, agli sponsor, all'Amministrazione comunale di Vibo Valentia e all'assessore al Turismo Stefano Soriano per la collaborazione.

E al di là dei numeri dichiarati, resta soprattutto l'immagine della serata: un'enorme folla raccolta sotto il palco e lungo le strade di Vibo Marina, uno di quei colpi d'occhio capaci di raccontare immediatamente la dimensione raggiunta dall'evento.