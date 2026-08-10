L’ex giornalista-editore è stato portato in carcere su ordine del gip di Roma. Nell’indagine della Procura contestato anche il metodo mafioso per l’attentato avvenuto a Pomezia nell’ottobre scorso

L’imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia vicino Roma.

La misura cautelare è stata emessa dal gip di Roma nell'ambito dell'indagine della Procura - coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi - in cui si contesta anche il metodo mafioso.

L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo.