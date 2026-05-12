Un risveglio amaro per la comunità di Castelsilano, in provincia di Crotone. Villa Daino, suggestivo polmone verde del paese, è stata presa di mira dai vandali. Stamattina è stata presentata una denuncia contro ignoti per i gravi danni arrecati ai servizi igienici e ad alcune strutture del parco, proprio nei giorni in cui l'area era stata riaperta a seguito dei consueti interventi di pulizia e manutenzione stagionale.

Villa Daino non è solo un parco, ma un luogo del cuore per i cittadini: uno spazio dedicato allo sport, allo studio e al relax. Vedere l'area fitness e i servizi comuni ridotti in condizioni pietose ha spinto l'amministrazione comunale ad una dura riflessione pubblica condivisa sulle pagine social dell'ente. «Non è il primo episodio che segnaliamo», spiegano in una nota i rappresentanti del comune, sottolineando come tali atti non siano semplici bravate, ma il sintomo di un preoccupante "disfacimento del tessuto sociale".

Per il comune, la lotta al degrado non può essere condotta solo dalle istituzioni: «Nessuna amministrazione, di qualsiasi colore politico, può da sola porre rimedio a questo degrado culturale». Il messaggio è chiaro: serve una partecipazione attiva. L'invito rivolto a ogni singolo cittadino è quello di anteporre il bene della collettività agli impulsi egoistici, tutelando attivamente gli spazi che appartengono a tutti. Solo attraverso il senso civico e la custodia collettiva sarà possibile proteggere la bellezza di Castelsilano.