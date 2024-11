Dall'1 al 4 maggio, quattro giorni per incrementare le somministrazioni fra gli over 60. Obbligatoria la prenotazione

Parte oggi il nuovo Vax Day promosso in Calabria al fine di incrementare le somministrazioni fra gli over 60. Dopo le oltre 35mila inoculazioni effettuate il 24 e 25 aprile, si punta a fare ancora di più. Quattro giorni, dall'1 al 4 maggio, in cui previa prenotazione sarà possibile recarsi in uno dei 21 hub regionali per ricevere il siero.

La campagna è rivolta a over 60, soggetti fragili, insegnanti di ogni ordine e grado e caregiver (per questi ultimi le prenotazioni sono state aperte ieri). Alle persone al di sopra degli 80 anni e ai soggetti fragili sarà somministrato il vaccino Pfizer mentre, a tutti gli altri, l'Astrazeneca, salvo incompatibilità risultanti in fase di anamnesi.

Per prenotarsi, si può chiamare o mandare un sms al numero verde 800.00.99.66 o sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it . Inoltre, dal 29 aprile è attivo un numero regionale 0961 789775 (operativo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, sabato dalle ore 9 alle ore 13, festivi esclusi) per chiedere informazioni e comunicare disagi ai quali gli operatori cercheranno di dare risposte o soluzione in tempi rapidi.

I centri vaccinali

I 21 hub vaccinali saranno attivi fin dalle nove del mattino, si andrà avanti fino a sera. Ecco dove si trovano, provincia per provincia:

Provincia di Cosenza : Castrovillari, Corigliano-Rossano, Paola (ospedale), Rende (Parco acquatico), Cosenza (ospedale militare);

Provincia di Crotone : Cirò Marina, Crotone, Mesoraca;

Provincia di Catanzaro : Soveria Mannelli, Lamezia Terme, Catanzaro Lido, Soverato;

Provincia di Vibo : Vibo Valentia, Ricadi, Serra San Bruno;

Provincia di Reggio Calabria: Siderno, Taurianova, Reggio Calabria (Gom), Reggio Calabria (Palazzo Campanella); Reggio Calabria (Polizia).

Calabria ancora ultima

Intanto la Calabria si conferma ancora ultima a livello nazionale per dosi somministrate. L'ultimo aggiornamento del report del Governo - questa mattina alle ore 6:11 - riferisce infatti che nella nostra regione sono state utilizzate solo l'80,5% delle dosi consegnate, a fronte di una media nazionale dell'88,4%.

