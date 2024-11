Spacciava droga, vendeva capi di abbigliamento contraffatti, ma percepiva il reddito di cittadinanza. A scoprirlo sono stati i finanzieri del comando provinciale di Cosenza.

L'auto carica di merce e lo stupefacente in casa

I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato l'uomo nei pressi di un bar di Rogliano, con in mano una voluminosa busta di plastica contenente capi d'abbigliamento ed accessori contraffatti. Nella sua auto, parcheggiata poco distante, le fiamme gialle hanno poi ecuperato oltre un centinaio di articoli analoghi, tutti contraffatti, di note griffe della moda, destinati alla rivendita. La perquisizione è stata allora estesa all'abitazione del soggetto, situata a Castrolibero dove i finanzieri hanno trovato e sottoposto a sequestro ulteriore merce illegale, unitamente a 30 grammi di hashish, già divisa in diverse dosi pronte per essere cedute.

Oltre quattromila euro già percepiti dall'Inps

I successivi accertamenti hanno consentito di scoprire che l'uomo, con precedenti di polizia, era percettore del reddito di cittadinanza e che dall'aprile del 2019 aveva già ricevuto un beneficio di circa quattromila euro. È stato deferito alla Procura della Repubblica di Cosenza per i reati di contraffazione, traffico di sostanze stupefacenti ed indebita percezione del reddito di cittadinanza: rischia fino a sette anni di reclusione ed è stato segnalato all'Inps per il recupero delle somme indebitamente fruite.