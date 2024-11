Le fiamme gialle di Vibo Valentia starebbero scandagliando tutti gli atti relativi all’affidamento dell’appalto sui rifiuti solidi urbani in città. Le fiamme gialle hanno fatto irruzione stamani negli uffici comunali di Palazzo Luigi Razza

VIBO VALENTIA - Blitz dei finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Vibo Valentia che stamattina hanno fatto irruzione negli uffici municipali di Palazzo Luigi Razza per acquisire, all'ufficio tecnico e alla Ragioneria, la documentazione relativa ai contratti tra l'ente e le società Eurocoop e Progettambiente - la seconda recentemente subentrata alla prima - che si occupano della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale. L'acquisizione della documentazione è stata disposta dal Procuratore Capo di Vibo Mario Spagnuolo. In particolare, l'attenzione dei militari agli ordini del maggiore Mario Celso e del tenente Oscar Olivieri, è rivolta anche alla situazione di emergenza igienico-sanitaria scoppiata a Vibo Valentia e frazioni nel mese di agosto, in concomitanza con la fine del contratto del Comune con l'Eurocoop e l'avvio di quello con la Progettambiente. (ci)