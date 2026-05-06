La nuova intimidazione si inserisce nel clima già segnato dagli attacchi contro dirigenti e figure istituzionali di Palazzo Luigi Razza. Il componente della giunta Romeo: «Evidentemente siamo sulla strada giusta». Domani la fiaccolata guidata dal vescovo: «Ci sarò anche io»

«Evidentemente siamo sulla strada giusta». Marco Talarico, assessore comunale di Vibo al Personale, commenta così, con una punta di fatalismo, la lettera di minacce che gli hanno infilato sotto la porta dell’ufficio in Comune. «Il prossimo sarai tu!», questo il messaggio recapitato a uno degli assessori più vicini al sindaco Enzo Romeo.

Poche parole che sembrano voler alludere a una sorta di continuità con la barbara aggressione subita una settimana fa dal dirigente del settore Urbanistica, Andrea Nocita, assalito a bastonate da due persone mentre attendeva il treno per Reggio Calabria per tornare a casa. Di un ipotetico «filo conduttore» aveva parlato anche il sindaco Romeo durante l’ultimo Consiglio comunale, chiedendosi retoricamente se dietro questi episodi ci fosse un’unica regia.

Talarico e Nocita, infatti, non sono i primi a finire nel mirino. Recentemente era già successo anche alla dirigente degli Affari finanziari, Claudia Santoro, alla quale hanno bruciato l’auto, e al presidente del Consiglio comunale, Antonio Iannello, il cui garage è stato bersagliato da colpi di arma da fuoco.

E ora Talarico, esponente di primo piano della giunta Romeo. «Sì – conferma –, hanno recapitato questa lettera e sono subito andato a denunciare in Questura. Purtroppo sono abituato alle intimidazioni, ma quanto accaduto non mi smuove di un millimetro. Andremo avanti. Se passano alle minacce significa che stiamo facendo un buon lavoro».

Un’intimidazione che giunge in un momento di grande allerta, dopo i colpi di fucile esplosi nei giorni scorsi contro le sedi di cinque aziende situate nella zona industriale di Vibo. Un’escalation criminale che ha determinato una forte reazione da parte della città che domani sera, con il vescovo in testa, animerà una fiaccolata di protesta e di preghiera nell’area degli attentati. «Ci sarò anch’io», assicura Talarico.