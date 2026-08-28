VIDEO | Le fiamme hanno coinvolto tre appartamenti. I vigili del fuoco stanno liberando gli occupanti con le autoscale, mentre sul posto stanno arrivando le ambulanze.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in un appartamento di una palazzina situata lungo la Nazionale, a Villa San Giovanni.

Dal fabbricato si sono levate fiamme e una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza. I vigili del fuoco sono appena arrivati sul posto per avviare le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l’area.

Secondo le prime informazioni, sono coinvolti tre appartamenti e circa 15 persone sono rimaste bloccate sui balconi.

I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di soccorso e stanno raggiungendo gli occupanti con le autoscale per portarli in salvo. Sul posto stanno arrivando anche le ambulanze. L’intervento è ancora in corso. Al momento non si hanno notizie di eventuali persone coinvolte. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 17.35

Evacuate le persone rimaste bloccate, solo intossicati dal fumo, ancora da capire l’origine dell’incendio.