È di quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di una rissa scoppiata sulla spiaggia di Le Cannella, località balneare del comune di Isola di Capo Rizzuto, nel Crotonese.

Le quattro persone rimaste ferite sono state trasportate d'urgenza all'ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone. Uno dei quattro versa in gravi condizioni avendo riportato una ferita alla gola.

Non si conoscono ancora le motivazioni della rissa sulle quali stanno indagando i militari dell'Arma dei Carabinieri. La rissa è scoppiata tra le persone che erano in spiaggia provocando panico tra i bagnanti. Sul posto è anche stato fatto arrivare l'elisoccorso ma i feriti, che sarebbero tutti di Isola Capo Rizzuto, sono stati portati all'ospedale di Crotone. Il pronto soccorso del nosocomio è stato blindato ed è sorvegliato dalle forze dell'ordine.