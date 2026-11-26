Un violento nubifragio si è abbattuto su Isola Capo Rizzuto, dove un temporale autorigenerante ha provocato allagamenti in diverse zone del territorio. Le precipitazioni, particolarmente intense e persistenti, hanno trasformato alcune strade in veri e propri torrenti, con disagi alla circolazione.

Sono già stati superati i 60 millimetri di pioggia, con alcune aree del centro abitato localmente allagate. Il fenomeno, caratterizzato da celle temporalesche che continuano a rigenerarsi sulla stessa zona, sta determinando precipitazioni a tratti molto intense.

La situazione resta in evoluzione, mentre la pioggia continua a cadere abbondante sul territorio.