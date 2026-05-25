Musica, mocktail, good vibes e connessioni vere: solo 30 posti per l'esperienza che sta già facendo parlare la città



E se il sabato mattina iniziasse con una Playlist da DJ set invece che con lo stress? Con musica che vibra nelle sale di Palazzo Fazzari a Catanzaro . Con un mocktail tra le mani. Con persone nuove da conoscere senza la pressione della nightlife tradizionale. Con il corpo che si muove leggero, la mente che rallenta e quella sensazione rara di sentirsi finalmente nel posto giusto. Sabato 30 maggio , dalle 9:30, arriva a Catanzaro la pilot edition di Jungia, il primo Wellness Party gratuito della città: un format ispirato ai wellness party già esplosi nelle grandi capitali internazionali, dove benessere, musica e socialità si incontrano in modo completamente nuovo.

Ma c'è un dettaglio importante: potranno partecipare soltanto 30 persone. L'accesso sarà possibile esclusivamente tramite candidatura attraverso il Google Form dedicato. https://forms.gle/UoZnZmwCGEHPbpgVA

L'idea nasce da Ilenia Raffaele e dall'associazione Co.Edu.Co ., grazie al sostegno dell'amministrazione nella figura dell'assessore Vincenzo Costantino e della dirigente Benedetta De Vita , con l'obiettivo di portare anche a Catanzaro un modo diverso di divertirsi: più autentico, più leggero, più umano. Non il classico evento dove bisogna apparire. Non la solita socialità fatta di telefoni, filtri e conversazioni superficiali. Jungia vuole essere altro. Un'esperienza immersiva dove si entra lentamente in un'atmosfera fatta di buone vibrazioni, respirazione guidata, movimento dolce, colazione sana e musica capace di trasformare l'energia della mattina in connessione reale.

All'ingresso ogni partecipante riceverà un “braccialetto emozionale ” in base al mood del momento: relax, introspezione o apertura a nuove connessioni. Poi inizierò il viaggio. Una Dj con musica selezionata accompagnerà il cuore dell'esperienza tra ritmi coinvolgenti, libertà di movimento e quell'energia positiva che ricorda i nuovi trend benessere di città come Londra, New York e Milano: eventi dove si balla, si socializza e si brinda con mocktail e drink analcolici senza bisogno degli eccessi del sabato notte. A completare il percorso ci sarà anche una Comfort Room dedicata alle conversazioni autentiche e agli incontri spontanei.



Perché Jungia non nasce per riempire una sala. Nasce per far vivere una sensazione. Anche il nome racconta questa filosofia: “Durante un corso di Ginnastica Yoga ho imparato che Yoga vuol dire Unione e deriva dal latino iungere e mi ha subito fatta collegare alla nostra espressione dialettale catanzarese " n'avimu e jungira " ,dobbiamo unirci, racconta Ilenia Raffaele, trasformando così un'antica parola locale in un invito moderno a riconnettersi con sé stessi e con gli altri.