La città di Cosenza si colora e le cassette del gas poste sui muri esterni delle abitazioni si animano di illustrazioni partorite dalla fantasia di diversi design e grafici. L’idea parte da Portapiana design destrict, un progetto di riqualificazione che ha preso vita in questi giorni da uno dei quartieri storici della città di Cosenza tramite opere di design, grafica, illustrazione, fotografia e affini divenute virali sul web grazie alle foto postate da diversi utenti.



«È un progetto autonomo e del tutto autofinanziato, che parte da piccole cose per arrivare tra un anno ad un progetto completo e di maggior respiro», scrivono dalla loro pagina Facebook gli ideatori del Portapiana design destrict. Il contest lanciato sul web ha raccolto molteplici adesioni tanto che ora si pensa di allargare il progetto a tutta la città. «Un po' alla volta stiamo "uplodando" le cassette del gas del quartiere – proseguono su Facebook -. Un progetto partito dal basso e che sta prendendo forma grazie al supporto di tutti i grafici e gli illustratori che stanno, con le loro opere, contribuendo a dare una nota di colore al quartiere storico di Portapiana».

«È bello vedere le auto e le persone che attraversano il quartiere - continuano - rallentare, estrarre il cellulare dalla tasca e scattare una foto. Grazie a tutti voi, a quelli che in questi giorni hanno continuato ad inviare opere e a quelli che avranno voglia di farlo. Pian piano cercheremo di selezionare le opere e fare in modo che prendano vita su di una grigia e triste cassetta del gas». E promettono: «A quelli che chiedono se la cosa è ripetibile anche in altri quartieri della città, la risposta è Sì! (è una idea libera). Ma in prima battuta bisogna portare a termine quanto iniziato nel "nostro" quartiere. Il resto verrà da sé».