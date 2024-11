Nonostante musei e mostre chiusi a causa della pandemia, l’arte prova a ripartire in altra veste. Si terrà a Lamezia Terme, sabato alle 18.30, nell’area dedicata alle esposizioni dell’associazione culturale Arte e Antichità in diretta facebook sulla pagina Arte & Antichità Passato Prossimo – Spazio Arte 57, la lectio magistralis del noto critico d’arte italo-francese Gianfranco Pugliese.

Saranno esposte virtualmente, suddivise in sezioni tra cui pop-art, astratti, figurativi e altri generi, 33 opere di 33 artisti diversi (di tutta Italia e di tutte le età) in cui predomina il colore giallo.

L’iniziativa, dal titolo Virtute Flavo (sulla virtù del colore giallo), verterà sulla narrazione della storia, appunto, del colore giallo e della sua potenza cromatica nell’arte antica e contemporanea.

Per Pugliese: «Il giallo simboleggia la morte la malattia e la dittatura, la non produttività e l’inefficienza, il regresso culturale, sociale ed economico. Tutti valori negativi. Questa negatività può provenire da agenti esteriori: strutture politiche o calamità naturali o malattie varie che contribuiscono a concretizzare simbolicamente Tramite il prodotto artistico l’artista denuncia, simbolicamente e nel silenzio. Ecco che questa denuncia degli artisti può capovolgere il significo negativo con la sua comunicazione. È una sorta di catarsi. Il giallo, quindi, con la cultura diventa così simbolo di rinascita».

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno e il plauso del sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro e dell’assessora alla cultura Giorgia Gargano.

Per la presidente dell’associazione promotrice, Giovanna Adamo: «Ricevere e mostrare al pubblico, seppur virtualmente, opere di artisti di ogni età e provenienti da tutta Italia rappresenta un momento per ripartire per l’arte e per noi attraverso l’arte. La divulgazione della cultura è un primo passo in vista di un ambizioso progetto che mira prima di tutto a fare rete: una collaborazione tra critici, artisti e galleristi con l’intento di far circolare e promuovere le opere in tutta Italia. Gianfranco Pugliese, accompagnato dalla collega critica e linguista Mary Rose Florio portano avanti da molti anni con successo numerosi artisti ed è un onore per la mia associazione collaborare con loro».